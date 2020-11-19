رئيس وزراء تايلاند يعلن استخدام جميع القوانين ضد المتظاهرين

قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا اليوم الخميس، إن جميع القوانين ستستخدم ضد المتظاهرين الذين يخرقونها في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المظاهرات المطالبة برحيله وبإصلاحات تهدف لتقليص صلاحيات الملك ماها فاجيرالونكورن.

وعبر نشطاء عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى استئناف الملاحقات القضائية بمقتضى واحد من أشد قوانين العيب في الذات الملكية صرامة في العالم.

وهذه الاحتجاجات هي أكبر تحد تواجهه مؤسسة الحكم في تايلاند منذ أعوام، وقد كسرت أمرا كان من المحرمات لفترة طويلة بتوجيه الانتقاد إلى النظام الملكي وهو ما قد يقود مرتكبه إلى السجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

وجاء إعلان برايوت بعد يوم ألقى فيه آلاف المتظاهرين الطلاء على مبنى قيادة شرطة تايلاند فيما قالوا إنه رد على استخدامها مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وإصابة عشرات المتظاهرين يوم الثلاثاء، الذي شهد أعنف مظاهرات منذ يوليو تموز.