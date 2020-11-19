

وأكد رئيس الوزراء البلجيكى أنه حتى حلول عيد الميلاد، سيظل الفيروس موجودا في البلاد ،وإلى أن يتم تطعيم المواطنين فأن في كل مواطن خطر ويجب الاعتراف بذلك.



وقال رئيس الحكومة البلجيكية إن عيد الميلاد هو وقت للالتقاء وتبادل الذكريات الجيدة، لكن الحكومة لا ترغب في أن يكون المواطن خطر على غيره، وأنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة التدابير التي ستكون سارية المفعول لموسم العطلات.



يذكر أن التدابير الحالية المفروضة في بلجيكا تطبق حتى 13 ديسمبر المقبل،وكانت مدينة بروكسل قد أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم قطع شجرة عيد الميلاد التقليدية أمس الأربعاء، من منطقة "فانيس" وسيتم نقلها في الليل وتثبيتها اليوم الخميس، في تمام الساعة 6 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) في "جراند بلاس" بمدينة "بروكسل" وسيتم تزيين الشجرة الأحد المقبل 22 نوفمبر الجارى.