وأشارت القناة إلى أن من المقرر أن توفر خطة جونسون 10 آلاف فرصة عمل سنويا....وتقدر ميزانية الانفاق السنوية على مجال الدفاع في بريطانيا أقل من 42 مليار جنية إسترليني سنويا.

يذكر أن جونسون يسعى في ظل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى تجهيز جيش يمتلك أحدث العتاد والقدرات الإلكترونية.

