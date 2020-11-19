وصل رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس، في زيارة رسمية ستستغرق يوما واحدا، وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة حنيف اتمار وكبار المسئوولين الأفغانيين كانوا في استقبال عمران خان والوفد المرافق له والذي ضم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ومستشاره للتجارة والاستثمار عبد الرزاق داود ورئيس الاستخبارات الباكستانية اللواء فيض حميد والمندوب الباكستاني الخاص لأفغانستان محمد صادق، في مطار كابول الدولي.



تأتي زيارة رئيس الوزراءالباكستاني لكابول تلبيةً للدعوة التي تلقاها من الرئيس الأفغاني أشرف عبد غني، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لعمران خان إلى العاصمة الأفغانية منذ توليه منصب رئاسة وزراء باكستان. كما من المقرر أن يعقد خان مباحثات رسمية على مستوى الوفود مع الرئيس الأفغاني لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عملية السلام الأفغانية.

