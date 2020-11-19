رئيس مدينة ملوى بالمنيا يتفقد مخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء.. صور

وقال رئيس المدينة، إن تنفيذ المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.

وفى ذات السياق تم معاينة طريق دير ابوحنس ـ الشيخ عبادة .

وكذلك تفقد رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بالشيخ عبادة وذلك ضمن برنامج مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوير القرى الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة كافة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول مع التطهير الكامل للمخرات وإزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى.

مع ضرورة متابعة المشروعات الخدمية والاطمئنان على سير العمل وإعطاء دفعة للعمل بها، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.