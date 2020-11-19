اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا تفتتح مكتب توثيق للشهر العقارى بمكتب بريد سفاجا البلد

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:09 م
رئيس مدينة سفاجا تفتتح مكتب توثيق للشهر العقارى بمكتب بريد سفاجا البلد جانب من الافتتاح
البحر الأحمر - عماد عرفة

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افتتحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، مكتب توثيق للشهر العقارى بمنطقة سفاجا البلد داخل مكتب البريد، لتخفيف العبء عن أهالى المنطقة والحد من الأزدحام والتكدس وتوفيرا للوقت والجهد.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا أن افتتاح هذا المكتب يأتى فى إطار خطة وزارة العدل للتخفيف على كاهل المواطنين فى الانتقالات وإنشاء مقرات جديدة بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية التى تعمل بأنظمة حديثة تساهم فى تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.

ووجهت بتركيب مظلات أمام مركز الخدمات البريدية ومكتب الشهر العقارى بمنطقة سفاجا البلد لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدا عن أشعة الشمس، مع الحفاظ على مسافات بينية مناسبة تراعى التباعد الاجتماعى وذلك ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وقيادات الشهر العقاري، وهم كلا من اشرف محمد عثمان، رئيس ماموريه شهر عقارى وتوثيق سفاجا، وحسنى محمد بشير، امين عام مكتب الشهر العقارى بالبحر الاحمر، وخلف جمعه سيد رئيس مكتب توثيق بريد سفاجا، وإسماعيل الصادق مدير بريد سفاجا.

 

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