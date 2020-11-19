رئيس مدينة القصير يدرس مقترح لإنشاء طريق يربط قرية الحمراوين بالطريق الإقليمى

توجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم، إلى قرية الحمراوين، شمال المدينة، وذلك لدراسة بعض المقترحات على الطبيعة، لإنشاء طريق يربط القرية بالطريق الإقليمى، يرافقه سكرتير المدينة ورئيس لجنة التفتيش والمتابعة ورئيس قرية الحمراوين وممثل جهاز التعمير وممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر ,

ووجه رئيس مدينة القصير بضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية وجهاز التعمير وهيئة الطرق، لاختيار الطريق الأفضل، مشيرا إلى أن الدراسة تأتى بهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأكد رئيس المدينة أن أعمال التطوير بالقرية تحت اشراف وتنفيذ جهاز التعمير بالمحافظة، مشيدا بالجهود التى تبذل من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضاري.

وأشار نصر إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت ضرورة سرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية والاساسية، حيث أن الدولة وضعت خطة متكاملة لدعم القرى والمراكز بمحافظات الجمهورية.

كان رئيس مدينة القصير قام بعدة جولات ميدانية موسعة بشوارع وأحياء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تطوير كافة المواقع الخدمية بالمدينة.