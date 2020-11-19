اليوم السابع
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رئيس شركة مودرنا: العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:53 م
رئيس شركة مودرنا: العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة مودرنا
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، نوبار أفيان، : تنفسنا الصعداء مع تطوير لقاح ضد كورونا، موضحا أن التوصل للقاح لكورونا إنجاز كبير.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، في تصريحات لقناة العربية، : سنحصل على تصريح مؤقت لتوزيع اللقاح خلال أسابيع، موضحا أن العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، إلى أن تلقيح 60% من سكان العالم سيساعد في الحد من انتشار الوباء، متابعا: يدرك الناس وجود مخاطر لتناول لقاح كورونا.

وقال رئيس شركة مودرنا للعربية: اللقاح تم تمويله من عدة جهات مختلفة.


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كورونا

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