رئيس شركة مودرنا: العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة

كتب أحمد عرفة

قال رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، نوبار أفيان، : تنفسنا الصعداء مع تطوير لقاح ضد كورونا، موضحا أن التوصل للقاح لكورونا إنجاز كبير.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، في تصريحات لقناة العربية، : سنحصل على تصريح مؤقت لتوزيع اللقاح خلال أسابيع، موضحا أن العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، إلى أن تلقيح 60% من سكان العالم سيساعد في الحد من انتشار الوباء، متابعا: يدرك الناس وجود مخاطر لتناول لقاح كورونا.

وقال رئيس شركة مودرنا للعربية: اللقاح تم تمويله من عدة جهات مختلفة.