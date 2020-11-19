وقال الرئيس "رامافوسا" في كلمته الختامية خلال المؤتمر السنوي للاستثمار في جنوب أفريقيا - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، إن العديد من هذه الاستثمارات كانت في القطاعات التي تضررت بشدة من "كوفيد -19" لا سيما قطاعي السياحة والفندقة حيث انها ستساهم بشكل كبير في تعافي هذه القطاعات من أزمتها الاقتصادية.

ومن جانبها، أكد مكتب الإحصاءات بجنوب إفريقيا أن البلاد التي تعد الأكثر تصنيعا في القارة الافريقية، شهدت انخفاضا في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 51٪ وذلك في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتتوقع الحكومة انخفاضا بنسبة 2.7% من اجمالي الناتج المحلي لكامل لعام 2020.

وكان رئيس جنوب أفريقيا قد تحدث في وقت سابق عن اقتصاد بلاده الذي تضرر بشدة من الجائحة ، حيث أن نسب البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في البلاد.

يذكر أنه في المؤتمر الاستثماري الأول عام 2018 ، حددالرئيس "رامافوزا" هدفا لجذب 5ر65 مليار يورو على مدى خمس سنوات.