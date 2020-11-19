رئيس جامعة طنطا: صحة الطلاب أولوية قصوى ويشدد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، كلية التربية النوعية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث كان فى استقباله الدكتور حمدى شعبان عميد الكلية ووكلاء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن هدف الجامعة هو الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم وكافة القائمين على العملية التعليمية من الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشار العدوى بين الطلاب.

شدد الدكتور عماد عتمان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية دون تهاون من ارتداء للكمامات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وجميع المترددين على الكلية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إلى جانب وضع مجموعة من اللوحات الإرشادية التى تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حمدى شعبان، عميد كلية التربية النوعية أن الكلية ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة حرارة الطلاب والتطهير والتعقيم المستمر داخل الكلية للمعامل والورش والمدرجات، وتقسيم الطلاب على أيام الأسبوع مع الالتزام بالحضور بالأعداد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عميد كلية التربية النوعية، أن الدراسة منتظمة سواء وجها لوجه أو تعليم هجين، مع الالتزام التام من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجداول الدراسية المعلنة.