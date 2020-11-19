اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:19 م
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رئيس جامعة طنطا: تطوير مركز الامتحانات الإلكترونية دعمًا للتحول الرقمى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:10 م
رئيس جامعة طنطا: تطوير مركز الامتحانات الإلكترونية دعمًا للتحول الرقمى الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا
الغربية- عادل ضرة

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أجرى الدكتور عماد عتمان ، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، زيارة ميدانية رافقه خلالها أحمد رشاد، أمين عام الجامعة، تابع خلالها أعمال تطوير وتجهيز مركز الامتحانات الإلكترونية بالمكتبة المركزية .

وأكد رئيس جامعة طنطا في بيان له اليوم، أنه جارى تجهيز مركز الامتحانات الإلكترونية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية.

وفى ذات السياق، تفقد الدكتور عماد عتمان المكتبة المركزية والمكتبة السمع بصرية بالمجمع الطبى، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، مؤكدًا أن المكتبة المركزية مزودة بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التى تتيح للمستخدمين الحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد ومن أي مكان.
 
 

 


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