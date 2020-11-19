رئيس جامعة طنطا: تطوير مركز الامتحانات الإلكترونية دعمًا للتحول الرقمى

وأكد رئيس جامعة طنطا في بيان له اليوم، أنه جارى تجهيز مركز الامتحانات الإلكترونية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية.



وفى ذات السياق، تفقد الدكتور عماد عتمان المكتبة المركزية والمكتبة السمع بصرية بالمجمع الطبى، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، مؤكدًا أن المكتبة المركزية مزودة بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التى تتيح للمستخدمين الحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد ومن أي مكان.