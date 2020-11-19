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رئيس جامعة بنها يصدر قرارات تعيينات جديدة.. تعرف عليها

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:05 ص
رئيس جامعة بنها يصدر قرارات تعيينات جديدة.. تعرف عليها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتورة نيرمين عدلى الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور هشام خالد رشيد الأستاذ بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشرى وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا  والبحوث.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور محمد أحمد العسال الأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب رئيسا لمجلس قسم الباطنة العامة، وتعيين الدكتور خالد عيد الناغية الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم التاريخ والآثار، وتعيين الدكتورة حنان عبد العزيز الأستاذ بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق رئيسا لمجلس قسم القانون التجاري، وتعيين الدكتورة سامية عبد الحكيم الأستاذ بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض صحة المرأة والتوليد، وتعيين الدكتور أحمد حسن على الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية.

كما أصدر السعيد قرارا بتكليف الدكتور هاني شحته إبراهيم أستاذ التربية الموسيقية ووكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مديرا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، وإسناد رئاسة قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق للدكتور عمر الفاروق الحسيني الأستاذ المتفرغ بقسم القانون الجنائي ، وإسناد رئاسة قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق للدكتور الشحات منصور الأستاذ المتفرغ بقسم الشريعة الإسلامية ، وإسناد رئاسة قسم القانون المدني بكلية الحقوق للدكتور أحمد  شوقي عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم القانون المدني.

وشملت القرارات أيضا تكليف الدكتور محسن عبد الحفيظ الأستاذ المتفرغ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري مديرا للمستشفى البيطري التعليمي ، وتكليف الدكتور محمد محمود مصطفي الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري نائبا لمدير المستشفي البيطري التعليمي ، وإسناد رئاسة قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للدكتور طارق أحمد الششتاوي الأستاذ المتفرغ بقسم نظم المعلومات ، وقيام الدكتور أحمد مصطفي الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري بأعمال رئاسة مجلس قسم طب ورعاية الحالات الحرجة.


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