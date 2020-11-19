رئيس جامعة العريش يعلن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لحماية الطلاب

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور سعيد لافى رفاعى، رئيس جامعة العريش، سلامة الجامعة وانتظام العملية التعليمية بها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واتباع كافة الاجراءات من أجل سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

وأعلن رئيس جامعة العريش فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوضع آمن بالجامعة تجاه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكافة رواد الجامعة، حيث يتواجد رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأن هناك متابعة مستمرة لكافة كليات ومنشآت الجامعة لانتظام عملية الدراسة، وفقا لنظام التعليم الهجين المتبع بسبب فيروس كورونا مع متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات على الجميع من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، وأن رجال الأمن والعاملين المختصين يقومون بمراعاة ذلك بكل دقة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعامين وجميع الرواد، وأن هناك تعليمات مشددة وتوصيات بتطبيق ذلك على الكافة وجميع منسوبى الجامعة .

وأشار إلى قيامه شخصيا بمتابعة تنفيذ ذلك وتطبيقه على الجميع، والمرور على جميع الكليات والمدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمتابعة تطبيق التعليمات واتباع الاجراءات الاحترازية، وكذا متابعة تطهير المبانى الجامعية وتعقيم المنشآت .

كما أصدر تعليمات مشددة للمسئولين بجميع كليات الجامعة بعدم تواجد أى مخلفات بها أو حولها حرصا على النظافة والصحة العامة، مشيرا إلى وجود برنامج مع الصحة لتطهير وتعقيم كليات ومنشآت الجامعة دوريا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، حيث تم البدء اليوم بكليتى التربية والعلوم، ويتم استكمال الباقى تباعا وفقا للجدول المحدد.

ووجه رئيس الجامعة، رسالة طمأنة للمجتمع المحلى وأولياء الأمور بأن الجامعة آمنة، وأن العملية التعليمية، منوها إلى أن الوضع بصفة عامة مطمئن بالجامعة، وأن رجال الأمن والعاملين المختصين على البوابات وداخل الكليات يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ويتم توجيه الطلاب إلى ضرورة اتباع التعليمات ومراعاة الإجراءات الاحترازية بكل شدة، ومنع دخول أى فرد لا يتبع ذلك أو يلتزم بتطبيق التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الجميع.