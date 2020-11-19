رئيس جامعة أسوان يستقبل رئيس الجامعة المصرية الإلكترونية لبحث سبل التعاون

أسوان - صلاح المسن

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية بالحرم الجامعى بصحارى.

وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إنه تعد أول زيارة لجامعة أسوان، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء بين الطرفين والعمل على بحث سبل التعاون مع الجامعة المصرية الإلكترونية، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتفعيل دور الجامعات الأهلية، وأثرها البارز فى تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية تم إنشائها منذ عام 2008 وبها كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية إدارة الاعمال، وتضم 12 فرعا من جامعات مصر الحكومية، حيث إن الدراسة تجمع ما بين الحضور عبر شاشات الفيديو كونفرانس وما بين الدراسة أونلاين، وقد ظهرت ضرورة وأهمية الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى فى ظل مواجهة فيروس كورونا، حيث إن طلاب الجامعة لم تتأثر دراستهم بل استمرت بالوضع الطبيعى من خلال التعلم عن بعد، ويحسب للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى إمكانية الدراسات التربوية العامة والمهنية والخاصة والماجستير فى هندسة البرمجيات، وأثر ذلك فى تبادل الخبرات وثماره فى التحول الرقمى.

وأشاد الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية بأهمية التعاون مع جامعة أسوان، ودور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ودعمه الدائم والمستمر ومتابعته لطلاب الجامعة المصرية والعمل على إزالة جميع العقبات التى تواجه الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بفرع أسوان من خلال توفير قاعات الدرس للطلاب وشبكات الإنترنت للحصول على مستوى عال للمنظومة التعليمية.