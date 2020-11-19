اليوم السابع
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رئيس التشيك يدعو ترامب للاعتراف بالهزيمة و"ألا يشعر بالحرج"

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:05 م
رئيس التشيك يدعو ترامب للاعتراف بالهزيمة و"ألا يشعر بالحرج" الرئيس التشيكى ميلوش زيمان
رويترز

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قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وهو من المؤيدين لدونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي سيكون أكثر حكمة إذا اعترف بخسارة الانتخابات الرئاسية وغادر المنصب.

وقال زيمان، وهو أحد السياسيين الأوروبيين القلائل الذين دعموا ترامب قبل فوزه في انتخابات عام 2016 لكن لم يفعل ذلك قبل انتخابات هذا العام، إنه رغم إمكانية إعادة فرز الأصوات واللجوء إلى القضاء يجب على ترامب أن يسلك مسارا مختلفا.

وأضاف لموقع (بارلامنت نلستي) الإخباري الإلكتروني "شخصيا أعتقد أنه سيكون من الحصافة بدرجة كبيرة أن يستسلم ولا يشعر بالحرج، ويتيح للرئيس الجديد أن يتولى المنصب".

ورفض ترامب قبول فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، قائلا إن نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر جرى تزويرها.

ولا يتمتع رؤساء جمهورية التشيك بسلطات تنفيذية كتلك التي يتمتع بها نظراؤهم في الولايات المتحدة، إلا أن زيمان (76 عاما) استغل نفوذه للضغط من أجل علاقات أوثق مع روسيا والصين.

 


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الانتخابات الامريكية

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ميلوش زيمان

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