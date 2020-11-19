رئيس البرازيل: بلدنا إحدى أكثر الدول تسجيلا للمتعافين من فيروس كورونا

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، أن بلاده من أكثر الدول التي لديها أعداد كبيرة من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، وغرد جايير بولسونارو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " البرازيل هي إحدى الدول التي لديها أكبر عدد من المتعافين من COVID-19"، مطالبا من يعانون أي من أعراض الفيروس بالتوجه للعلاج دون انتظار الشعور بضيق في التنفس.



رئيس البرازيل على تويتر

واثار الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو الجدل مجددا، وقلل من أهمية فيروس كورونا وعدد الوفيات الناجمة عن الوباء، وقال "انى أحزن على الموتى، ولكن كلنا سنموت يوما ما".

ودافع بولسونارو مجددا عن أهمية اعادة فتح الاقتصاد، محذرا من وضع العمال غير الرسميين عندما ينتهمون من تلقى المساعدة التى نفذتها الحكومة خلال الوباء والتى من المقرر أن تنتهى حتى نهاية 2020، وقال " هنا سيموت الجميع"، فى إشارة منه إلى تداعيات الإغلاق وتدهور الاقتصاد.

وقال بولسونارو "لا فائدة من الهروب من الواقع"، مقدما العديد من المبادرات لإعادة إطلاق السياحة، في حفل أقيم فى قصر بلانالتو، وفقا لصحيفة "أو جلوبو" الإيطالية.

وأثناء الوباء، هاجم رئيس البرازيل مرارًا حكام البلاد ورؤساء البلديات الذين طبقوا إجراءات العزل الاجتماعي في أراضيهم، بحجة أن "المزيد من الناس سيموتون" إذا توقف الاقتصاد.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات من فيروس كورونا في العالم والثالثة من حيث عدد الحالات المسجلة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.