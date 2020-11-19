دمياط ترفع درجة الاستعداد للقصوى فى مراكز المحافظة استعدادا للطقس السىء

دمياط معتز الشربينى

كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ الذى قد تتعرض له البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووجهت بصيانة أعمدة الأنارة ومتابعة بالوعات المطر.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من غدا الخميس 19 نوفمبر 2010 إلى السبت 21 نوفمبر 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الخميس الموافق 19 نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق 21 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للآتى:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس ).