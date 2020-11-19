خروج 6 حالات بعد تعلفيهم من الإصابة بكورونا من مستشفى قها للعزل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور أحمد سعد الخيامي، مدير مستشفى قها، خروج 6 حالات كورونا، اليوم الخميس، بعد تعافيهم، مشيرا إلى أن تلك الحالات أثبتت تعافيها بعد إجراء مسحتين متتاليتين في 5 أيام، وتقرر خروجهم اليوم من المستشفى مع الاستمرار في العزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وأشار "الخيامي" إلى أن المستشفى يستقبل الحالات التي تحتاج عزلا صحيا، نظرا لوجود أعراض قوية عليها تستوجب الحجز.

كان الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عقد اجتماعًا اليوم مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورورنا؛ شدد خلاله على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة المستشفيات من أسطوانات الأكسجين وتطبيق بروتوكول العلاج والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ورصد الحالات المشتبهة في إصابتها وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي.

وأعلن وكيل وزارة الصحة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتوجيهات الدولة للحماية من الإصابة بالفيروس.

وأشار "الطباخ"، إلى أن خطة الطوارئ تتمثل في التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة لتجوب كافة أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى لانشات الإسعاف النهري، وتكثيف تواجد الفرق الطبية المدربة على أعمال إنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة بكافة أشكالها بأقسام الطوارئ في المستشفيات.