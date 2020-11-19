اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:19 م
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ختام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع الأزهر وجامعة أسوان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:18 م
ختام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع الأزهر وجامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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اختتمت اليوم الخميس بقاعة كلية الزراعة جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب ، رئيس الجامعة فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم  العالي والبحث العلمي وبمشاركة وفد مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية  وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب ، رئيس الجامعة علي أهمية دور الأزهر الشريف ، فى نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والتعامل مع قضايا التفكك الأسري  و محاربة فكر الإرهاب  وبذل  الأزهر الشريف جهودا مضنية من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام والحوار بين الناس ، مضيفا أن البرنامج انطلق منذ يوم الإثنين الماضي واختتمت فعالياته اليوم الخميس وأقيمت الندوات بالحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وبمقر كليتي التربية والتربية النوعية وأسفرت الندوات عن تجاوب الطلاب لتصحيح أفكارهم المغلوطة نحو العلاقة الأسرية في ظل المتغيرات التي طرأت علي المجتمع .

 

وأضاف الدكتور عبدالحميد متولي ، ممثل المركز العالمي للفتوى الإلكترونية  أن الأزهر يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي اتجاه المجتمع والعمل علي معالجة القضايا المجتمعية من خلال لجنة الفتوي الإلكترونية التي تعمل علي محاربة الفكر الهدام  وبث اواصر المودة بين الأسر والذي يعود بالنفع علي الجميع.

 

وأشار الدكتور مجدي محمد علي ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة استضافة  برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لمدة خمسة أيام والذي أسدل الستار  اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري علي أنشطة البرنامج لإفادة الطلاب بما ينعكس علي سلوكهم اليومي والتربوي والاجتماعي والديني.

برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية
برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

 

ختام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع الأزهر الشريف وجامعة أسوان (2)
ختام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع الأزهر الشريف وجامعة أسوان (2)

 

فاعليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني
فاعليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني

 


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