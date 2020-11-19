خبير مرورى يوضح ثلاثة عوامل مشتركة فى الحوادث بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أنه يجب على جميع السائقين إلى التركيز اثناء القيادة على الطرق، حتى نفقد أى ضحايا، لان معظم الحوادث تكون بسبب العنصر البشرى لعدم التزامه بقواعد وآداب المرور أعلى المحاور نتيجة للقيادة الخاطئة لتجنب تلك الكوارث.

وأضاف مساعد الوزير الأسبق لـ"اليوم السابع"، أن ثلاثة عوامل مشتركة فى الحوادث المرورية، وهو ما يطلق عليها المثلث، وهى قائد المركبة الذى لا يلتزم بقواعد المرور مثل عدم ربط حزام الأمان أو الالتزام بالحارات المرورية المخصصة له والتخطى الخاطئ للمركبات أثناء القيادة، لذلك تزيد عوامل الحوادث من إصابات وقتلى، ويفاجئ باقى مرتادى الطريق بظهور مفاجئ لسيارة أمامه، وهناك قواعد للتخطى يجب الالتزام بها أثناء القيادة أعلى الطريق.

ولفت اللواء قريطم، على قائدى المركبات الانتباه إلى أن الإطار عندما يكون أقل ضغطا يسبب انفجارا أكبر أثناء القيادة، وانقلاب السيارة، لأن معدل الاحتكاك كلما اقترب من الأرض يتسبب فى توليد طاقة أكثر بمجرد السير على الطرق ينفجر الإطار، كما أن استخدام الثلاث مرايات للسيارة أثناء القيادة تستخدم جيدا حتى لا يتم الانحراف أعلى الطريق على المركبات الأخرى، لذلك يكون العامل البشرى المسبب الرئيسى للحوادث المرورية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 17 تلميذا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفى أتوبيس، وذلك إثر حادث مرورى لاتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.