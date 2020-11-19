اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:30 م
خالد صلاح
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حملة ترامب تسحب دعوى تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة في ميشيجان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:46 م
حملة ترامب تسحب دعوى تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة في ميشيجان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز

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 قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنها ستسحب دعوى قضائية رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في ولاية ميشيجان.
 
ويعد ذلك إخفاقا جديدا للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته رفضا لفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
 
وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان "سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيجان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين قبل الأوان وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني".

الانتخابات الأمريكية

ميشيجان

حملة انتخابية

دونالد ترامب

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