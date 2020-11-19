وأكد أنه أصدر تعليماته إلى ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المسؤول عن مكافحة الحكومة اليابانية لفيروس كورونا ووزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا باتخاذ تدابير إضافية لمنع انتشار الفيروس بناءً على مناقشات في اجتماع لجنة الخبراء الذي يستمر يومين حتى غد الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن اليوم هو الثاني على التوالي الذي تسجل فيه (طوكيو) رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية.

وفي غضون ذلك، يتوقع مسؤولون يابانيون أن ترفع حكومة العاصمة طوكيو حالة التأهب في مواجهة الفيروس إلى أعلى مستوياتها المؤلفة من أربعة، لكن من غير المرجح أن تطلب من أصحاب المطاعم تقصير ساعات العمل.

ووصف خبراء طبيون في اليابان عودة ظهور المرض بأنه موجة ثالثة من العدوى، قائلين "إن أحد الأسباب الرئيسية هو انخفاض درجات حرارة وقضاء مزيد من الوقت في أماكن مغلقة بدون تهوية كافية".

