كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 853 حالة عقب تسجيل 38 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم تجاوز 56.2 مليون حتى صباح اليوم، كما أوضحت أحدث البيانات أن إجمالي الإصابات وصل إلى 56 مليوناً و248 ألف حالة.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وبولندا.

