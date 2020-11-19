جنايات قنا تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لسائقين بتهمة الاتجار فى المخدرات

قنا- وائل محمد

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهما، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة وطلقات نارية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد.

تعود أحداث القضيه لشهر نوفمبر 2019عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام كلا من "محمد ع ا" سائق، و"كرم ح ا" 28 سنة سائق، ومقيمان بقرية البارود بمركز قفط، بحيازة أسلحة نارية ومخدرات لتوزيعها على عملائها.

تم إعداد أكمنة على الطريق الصحراوى "قفط - القصير"، وتم ضبط المتهمين أثناء استقلالها سيارة نقل قنا، وبتفتيش السيارة تم العثور على 30 لفافة بانجو، و14 لفافة حشيش صغيرة، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، و20 طلقة نارية متنوعة، وتم إحالتهما لمحكمة جنايات قنا بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة وطلقات نارية.