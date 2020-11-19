جنايات المنصورة تقضى ببراءة 5 متهمين بسرقة رجل أعمال بالإكراه بينهم مطلقته

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية عشر حضورياً برئاسة المستشار محمد الحنطور، ببراءة أربعة من المتهمين حضوريا وبراءة المتهم الخامس غيابيا، في واقعة الجناية رقم 8250 لسنة 2020 جنايات قسم أول المنصورة ( سرقة بالإكراه ).

وترجع أحداث القضية إلى منتصف العام الحالي بعد أن اتهم رجل أعمال 5 متهمين بينهم مطلقته لسرقته بالإكراه، وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، ووجهت تهمة اشتراك المتهمة بطريق الإتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين ( الأولي والثالث والرابع والخامس ) في سرقة المبلغ المالي خاصة المجني عليه (مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه) والسيارة الرقمية ( د و ص 4517 ) وهاتف جوال، وكان ذلك بأن استدرجته المتهمة الأولي إلي وحدتها السكنية فباغته المتهمين من الثالث حتي الخامس وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته، فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك من مقاومته.

يُشار إلي أن هيئة المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين جميعاً في تلك الواقعة بعد أن أستبان لها كيدية هذا الاتهام وتلفيقه، نظرا لوجود خلافات بين المجني عليه ومطلقته.

وقد أكد ماجد الحنبلي محامي المتهم الثالث، أن تحريات المباحث أكدت أن المتهم عاطل على غير الحقيقة، وأنه موظف ومثبت ذلك خلال دفتر أحوال وحضور وانصراف، ما يؤكد خطأ التحريات بالواقعة.