جامعة طنطا تشارك بمحاضرة "أون لاين" بمعهد المخطوطات العربية

الغربية عادل ضرة

‏أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن مشاركة الدكتور عبد الكريم جبل رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا للمرة الأولى فى المحاضرات المباشرة التى ينظمها معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية وأكبر مؤسساتها .

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبد الكريم جبل محاضرة مباشرة مساء اليوم الخميس بعنوان : "العقل فى مرآة التراث دراسة فى فلسفة المعنى عند العرب"، حيث يتناول فيها‏ التصورات العربية الذهنية للعقل الإنسانى ماهيته وظائفه وصفات قوتة وضعفه كما تعكسها مفردات اللغة الشريفة، بما يبرهن على تمتع العقل العربى بقدر وافر من الحكمة.

يشارك فى المحاضرة ‏ضيوف من كبار المتخصصين من معظم بلاد العالم العربي، فضلًا عن عموم المهتمين وذلك عبر قناة معهد المخطوطات العربية على قناة اليوتيوب.