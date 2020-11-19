جامعة سوهاج تنظم مهرجان التميز الرياضى الثالث تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"

سوهاج محمود مقبول

تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، فعاليات مهرجان التميز الرياضي في نسخته الثالثة، تحت شعار " الرياضة اسلوب حياة"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في الفترة من 22 وحتي 24 نوفمبر الجاري، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

وأشار الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إلى أن فاعليات المهرجان تنظم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكداً علي إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة وحرصها على تبني المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية، نظراً لدورها الفعال في غرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعات و صقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الإبتكار والإبداع فى مختلف المجالات.

وأكد عزيز أن إدارة الجامعة انهت إستعدادتها لانطلاق فاعليات المهرجان بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً علي سلامة وصحة ابنائها الطلاب، بالاضافة الي تقديم كافة سبل الدعم لتفعيل مختلف الأنشطة الطلابية التى يهتم بها الطلاب والتى تساهم فى خلق شخصياتهم وتكوين عقليتهم وتشجيعهم على تنمية مواهبهم الرياضية، والفنية وغيرها.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فعاليات المهرجان سوف تتضمن عدد من الألعاب الرياضية الجماعية المتمثلة في كرة القدم الخماسية،كرة السلة، كرة الطائرة، بالإضافة إلى الالعاب الفردية وتشمل تنس الطاولة، الكاراتية، قوة الذراعين والعاب القوي.

وأضاف صبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، أنه سوف تقام فاعليات حفل ختام المهرجان يوم الثلاثاء الموافق ٢٤نوفمبر الجاري، و سيتم توزيع الجوائز علي الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الاولي.