توزيع 210 شنط عدة لمشرفى الصيانة بمدارس محافظة المنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على ترشيد المياه فإن إدارة التوعية بالشركة تقوم بعمل ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة لعدد 210 مشرف صيانة ب 210 مدرسة ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم.
وأضاف "الشهاوى" فى بيان له، أن هذا المشروع يتم بالتعاون بين كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا و مديرية التربية والتعليم بالمنيا وتموله منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.
وحضر فعاليات هذه الورش الدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي وتستمر هذه الفعاليات بمراكز المنيا وسمالوط وأبوقرقاص المشاركة فى المشروع.
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