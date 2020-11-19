توزيع 210 شنط عدة لمشرفى الصيانة بمدارس محافظة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على ترشيد المياه فإن إدارة التوعية بالشركة تقوم بعمل ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة لعدد 210 مشرف صيانة ب 210 مدرسة ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم.