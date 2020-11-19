تفاصيل مقتل دجال قنا بعد العثور على جثته.. حاول اغتصاب فتاة لمساعدتها على الإنجاب

قنا- وائل محمد

قصة غريبة بطلها دجال مسن، قادته شهواته الشيطانية إلى السير فى التعامل مع الجن وفك السحر والأعمال السفلية، لكنه فى هذه الواقعة حاول التعدى على سيدة جنسيا لجأت إليه بمساعدة زوجها لمساعدتها فى الإنجاب بعد أن تأخرت عدة سنوات، وفشلت كل المحاولات عقب التردد على الأطباء وأخذ جرعات من العلاج المتعددة.





المجنى عليه كان له باع كبير فى مركز قوص جنوب محافظة قنا، وكانت تأتيه السيدات من كل القرى لعمل الأسحار والأعمال السفلية خاصة ممن تعانى من الإنجاب، أو تريد عمل لزوجها بالمحبة، وغيرها من الأسحار التى تضر بالأشخاص، وكان يأخذ أموال مقابل تلك الأشياء، وأن نهايته جاءت على يد أسرة قررت الانتقام منه بعد أن طلب أن يخلو بسيدة من الصم تعانى من العقم حتى يعرف سبب عدم قدرتها على الإنجاب بالاستعانة بالجن.

التحقيقات كشفت تفاصيل جديدة حول العثور على جثة مسن متحللة فى بئر بمنطقة السيول بمركز قوص، جنوب قنا، وأن "س. د"، ربة منزل 31 عاما، من ذوى الصم والبكم، تأخرت فى الإنجاب من زوجها من أحد أقاربها من "الصم والبكم"، عقب سنوات من الزواج، ذهبوا إلى أطباء علاج العقم، ولكن دون جدوى وأحد أصدقاء العائلة دلهم على هذا المسن يبلغ من العمر 71 عاما، وأنه شيخ قادر على فك النحس والسحر والمرأة العاقر التى لا تنجب، ويقوم بعمل أعمال سحرية أخري.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن الزوج جلب المسن الدجال إلى منزله، لفك عدم إنجاب زوجته التى تعانى من العقم منذ 8 سنوات وفشل الأطباء فى علاجها، المجنى عليه "الدجال" طلب أن يختلى بالزوجة لإحضار الجان، وفك وإبطال السحر، ومعرفة سبب عدم الإنجاب وأوهمهم أنها تعانى من عمل سفلى وعملية علاجها يجب أن يكونوا بمفردهم حتى يستطيع إحضار الجن الذى يساعده فى فك العمل وتستطيع الإنجاب بعد ذلك.

لم يكن لدى الأسرة خيار آخر استجاب الزوج لطلب الشيخ "الدجال"، الذى دخل مع الزوجة، فى غرفة النوم داخل منزلهما، وأعطاها مشروب به جرعات منوم، وحاول التعدى عليها جنسيا، لكن مفعوله لم يكن كافى لتخديرها واستطاعت مقاومته بسبب نحافة جسده، وكبر سنه ومع تعالى صرخاتها قرر الدجال الخروج وأدعى أنهه سيأتى فى وقت لاحق وقرر الهروب قبل أن تفضحه السيدة التى تعانى من العقم وجاء لعلاجها، لكنها أخبرت زوجها بما حدث.





الزوج قال فى اعترافاته أمام نيابة مركز قوص، بعد الاستعانة بمترجم إشارة بدأت فى التفكير فى الانتقام من هذا المسن، وأخبرت أقاربى وأقارب زوجتى بما حدث، واستدرجنا المسن إلى الصحراء، وضربناه لتأديبه، غير قاصدين قتله، وأثناء عقابه فى الصحراء، انصرفنا إلى القربة، وأثناء عودتنا، أخبرنا شقيق زوجتى أنه سيعود إلى المسن، لإخباره، أن ما حدث له مجرد تأديب فقط، وأنه لو قرر عمل شىء للأسرة بالسحر والدجل لن يرحموه.

وتابع فى اعترافاته:" ذهب شقيق زوجتى إلى الدجال، والتقى به وعاتبه، وحدثت مشادات كلامية بينهما وانفعل عليه المسن بعدما أخبره أنه سيسلط الجن على نساء العائلة، وسيتم معاشرتهم جنسيا عقاب على تعديهم عليه، مما زاد غضبه، وتعدى عليه بالضرب، وألقاه فى البئر والذى يبلغ عمقه 15 مترًا متر فى منطقة قرية خزام، حتى فارقت روحه الحياة.





وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، تمكنت خلال ساعات من كشف غموض العثور على جثة مسن متحللة بمنطقة السيول بقرية خزام، بمركز قوص جنوب قنا.

وكشفت الأجهزة الأمنية، أن الجثة لمسن يدعى أحمد إبراهيم محمد،71عاما، مقيم بقرية حجازة قبلى، سائق بالمعاش، وبتشكيل فريق بحث، برئاسة مدير المباحث الجنائية، والعميد سعيد عابد، رئيس مباحث مديرية أمن قنا، والرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، وضباط المباحث.

توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه، كان يعمل فى مجال السحر والشعوذة، وأثناء محاولته إيهام فتاة، بأنه قادره على فك السحر لها، حاول التعدى عليها جنسيا، فأخبرت أهلها بما حدث، وأوضحت التحريات، أن أهل الفتاة، استدرجوا المجنى عليه وقتله، ثم إلقائه فى بئر للانتقام منه، وتم ضبط الجانى، "أشرف. ا"، عامل، المتهم فى قصية القتل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.