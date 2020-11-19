تعرف على تفاصيل اجتماع محافظ أسيوط بعمد ومشايخ قرى أبوتيج

أسيوط فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا مع عدد من عمد ومشايخ قرى مركز أبوتيج لتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى مبادرة "حياة كريمة" وتشجيع القادرين على المشاركة الجادة والفعالة لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجاً ورعاية الأسر الأولى بالرعاية وطلاء واجهات المنازل حتى يكون التعاون من عدة جهات لانجاح المبادرة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

كان محافظ أسيوط قد دعا بعض عمد ومشايخ والقيادات الطبيعية بقرى مركز أبوتيج المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة لتنسيق الجهود وإرساء قاعدة العمل المجتمعى من أجل أن تحقق المبادرة أهدافها لافتًا إلى أن المبادرة تحظى بطابع إنسانى حتى يعيش كل مصرى فى حياة تليق به ولا يحتاج إلى أحد مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تخصنا جميعًا وأن تعاون الجميع وتكاتفهم سيجعل كل مواطن يحظى حقًا بحياة كريمة الأمر الذى يتتطلب امتزاج العمل المجتمعى من أجل تحقيق الهدف المنشود وتحقيق الاستدامة فى التنمية.

وقال المحافظ – خلال اللقاء - إن مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أهم المبادرات التى تستهدف حياه كريمة للمواطنين وخاصة فى القرى الاكثر احتياجًا التى تحتاج إلى نظرة حقيقية وتكاتف كل الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها فى كافة المجالات مؤكدًا أن هدف المبادرة هو بناء الإنسان وتطوير حياته وتوفير كل سبل جودة الحياة من تطوير فى البنية التحتية لاسيما مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وكذلك فيما يخص التعليم والصحة وغيرها من ضروريات الحياة اللازم توفيرها للمواطنين وهو ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين فى القرى.