تعرف على التاريخ المهنى لقنصل فرنسا المنتحر شنقا فى طنجة

كتب : أحمد علوى

انتحر منذ قليل دينيس فرانسوا القنصل الفرنسي بمدينة طنجة شمال المغرب، شنقا صباح اليوم الخميس داخل غرفته بالقنصلية، وعثر على الجثة السلطات الأمنية بالمدينة، كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا عاجلا فى الموضوع.

وذكر موقع "360" المغربى، أن المسؤول الفرنسى البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وفيما يلى أبرز المعلومات عن القنصل الفرنسي المنتحر في المغرب:-

ولد دينيس فرانسوا في 29 أبريل 1965، تخرج بدرجة الماجستير في القانون العام ، وإلتحق بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في عام 1992.

فى الفترة بين 1992 – 1995 كان هو المسؤول عن منطقة آسيا وأوقيانوسيا داخل وكالة التعليم الفرنسى بالخارج.

وفى الفترة بين 1995 – 1997، إلتحق بإدارة الموارد البشرية.

وبين 1999-2001، إلتحق بالمديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية.

وخلال عامى 2001 – 2004، رئيس الشؤون الاجتماعية، مساعد نائب مدير الأمن الشخصى.

وبين عامى 2004 – 2008 أصبح نائب القنصل العام فى مونتريال.

وفى الفترة بين 2009 – 2013 تولى منصب أمين عام جمعية الفرنسيين فى الخارج.

وتولى بين 2013 – 2016، منصب رئيس مكتب السياسات التشريعية وإدارة الموارد البشرية.

وكان مساعد مدير التدريب والمسابقات بين عامى 2016–2020.

وفى 15 سبتمبر 2020 عين قنصلا عاما لفرنسا بطنجة.