تسليم الدفعة السادسة من شقق الإسكان الاجتماعى بالعريش .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

سلمت مديرية الاسكان بشمال سيناء اليوم الدفعة السادسة من شقق الاسكان الاجتماعى للمستحقين من اهالى الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش .

وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، أنه تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وإشراف اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح ، واللواء ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش والمهندس محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة ، قامت لجنة من مجلس مدينة رفح والعريش ومديرية الإسكان اليوم الخميس بتسليم الدفعة السادسة من الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش .

وقال اللواء مصطفى رئيس مدينة رفح بأنه تم اليوم تسليم عمارة رقم( 21 و25 و26 و27 و30) وما تبقى من عمارات (6 و7 و8 و9 و10) لأصحابها بإجمالى عدد (76) شقة .

وأضاف أنه سيتم تسليم عدد (6) عمارات يوم الاثنين القادم، ووجه دعوة للمستحقين لها بضرورة التواجد لاستلام الوحدة السكنية الخاصة بهم .

وقال المهندس محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان بشمال سيناء، إنه سيتم تسليم العمارات السكنية بالسبيل تباعاً فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش، مشيرا إلى انه يتم تسليم المواطن عداد الكهرباء بالكرت والمفتاح وفي حاله وجود شكوى يتم حلها فورا.



تسليم الدفعة السادسة من شقق الإسكان الاجتماعى بالعريش



تسليم الدفعة السادسة من شقق الإسكان الاجتماعى بالعريش