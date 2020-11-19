ترامب يغرد عن كورونا والانتخابات: اللقاحات قادمة سريعا

كتبت ريم عبد الحميد

نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عدد من التغريدات له على تويتر قبل قليل تتعلق بالانتخابات وبكورونا.

ونشر ترامب قصة من صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى أنه حصل على 10.1 مليون صوت عبر الولايات المتحدة أكثر مما حصل عليه قبل أربع سنوات، بما فى ذلك مناطق بها أغلبية من الناخبين اللاتينيين.. وكتب ترامب تعليق أن هذه الأرقام هى الأعلى حتى الآن لرئيس فى منصبه، ولم يكن هناك طريقا أمام الديمقراطيين لتحقيق الفوز إلا من خلال ما يتعلمونه الآن، وهو الانتخابات التى تم التلاعب بها.

ثم تطرق ترامب إلى جائحة كورونا واللقاح، وكتب تغريدة قال فيها "اللقاحات تأتى سريعا"، وأضاف فى تغريدة ثانية بحروف كبيرة " عقاقير كوفيد المتاحة الآن للجعل الناس أفضل مذهلة، لكن نادرا ما يتم التحدث عنها من قبل الإعلام. فقد انخفض معدل الوفيات 85%.

ثم عاد تامب لتغريد عن الانتخابات، وقالت " تزوير الناخبين فى ديترويت متفشييا، وكان كذلك لسنوات كثيرة".

وكان ترامب قد أعاد صباح اليوم نشر تقرير من موقع Just The News، والذى قال إن العضوين الجمهوريين فى مجلس انتخابات مقاطعة واين بولاية ميتشيجان قد وقعا إقرارات خطية يتحدثا فيها عن تعرضهما للتنمر والتضليل للموافقة على نتائج الانتخابات فى أكبر مدينة فى ميتشيجان، ولا يعتقدان أنه يجب التصديق على نتائج التصويت حتى يتم البت فى حدوث مخالفات خطيرة فى ديترويت.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات رئيسة مجلس وقاطعة واين، مونيكا بالمر، وزميلها الجمهورى ويليام سى هارتمان، بإلغاء تصويتهما قبل يوم، أثارت تساؤلات حول ما إذا كان التصويت الرئاسى فى ميتشيجان لصالح الديمقراطى جو بايدن سيتم التصديق عليه، كما أشاروا إلى احتمال حدوث مواجهة قانونية فى المستقبل.