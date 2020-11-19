ترامب يعيد تغريد منشور حول محاولة لجنة الانتخابات لتغيير دليل إعادة الفرز

كتبت رباب فتحى

أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تغريد منشور يقول إن لجنة الانتخابات ، تحاول تغيير دليل إعادة الفرز في اجتماع طارئ الليلة في الساعة 6 مساءً لجعل الاعتراضات أكثر صعوبة.

وجاء فى التغريدة، "بعد الاطلاع على التماس واعتراضات الرئيس ترامب لإعادة فرز الأصوات ، تحاول تغيير دليل إعادة الفرز في اجتماع طارئ الليلة في الساعة 6 مساءً لجعل الاعتراضات أكثر صعوبة. يجب أن يتوقف هذا."

وكان الرئيس ترامب أعاد نشر مقالات وتغريدات تعزز موقفه من الانتخابات حيث أشارت إلى وجود مخالفات فى عملية التصويت.

نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مقطع من برنامج على فوكس نيوز لمعلق ينتقد بشدة نظام الانتخابات الأمريكية بعد المخالفات التى ارتكبت فى ولاية جورجيا، ووجود أصوات لم يتم احتسابها فى بعض المقاطعات.

وقال المعلق إنه يجب أن كل أمريكى يجب أن يشعر بالغضب الجم حيال فشل نظام الانتخابات والإهمال مشيرا إلى أن هناك حاجة لوجود نظام انتخابى موحد للـ50 ولاية.

وأضاف "نشكر الله على عدم تنازل دونالد ترامب، لأنه إذا كان فعل، لم نكن لنعلم كل هذه الأشياء، وكانت هذه المخالفات تم طمسها، ولم تهتم الصحافة. دونالد ترامب يقدم خدمة عظيمة بفضح عدم كفاءة ومدى عقم وإهمال نظامنا الانتخابى. فليس الروس أو الصينيين من يتدخلون فى انتخاباتنا، إنما نحن."

وكان نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مجموعة فيديوهات توضح كيفية إعادة الفرز فى ولاية جورجيا، وكيف واجه الكثير من المخالفات.

وكتب الرئيس إن "إعادة فرز الأصوات في جورجيا مزحة. على الرغم من العثور على آلاف الأصوات المزورة ، إلا أن الرقم الحقيقي موجود في التوقيعات المطابقة. يجب على الحاكم فتح مرسوم الموافقة المخالفة والدعوة إلى الهيئة التشريعية!" للتحقيق فى المسألة.