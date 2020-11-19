اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:27 م
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ترامب: فريق المحامين سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:08 م
ترامب: فريق المحامين سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر، اليوم الخميس، إن فريق المحامين سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 12 ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وكانت قد قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس ترامب تخلى عن خطته للفوز بإعادة انتخابه من خلال استبعاد عدد كاف من الأصوات لعكس انتصارات جو بايدن فى ولايات رئيسية. وبدلا من ذلك ركز على هدف يبدو بعيد المنال بنفس القدر، وهو تأخير العد النهائى لفترة كافية للتشكيك فى فوز بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة ترامب حولت أمس، الأربعاء، 3 مليون دولار إلى مسئولى الانتخابات فى ولاية ويسكونسن لبدء إعادة فرز الأصوات فى أكبر مقاطعتين فى الولاية. وطلب محاميه الشخصى رودولف جوليانى، الذى تولى مسئولية الفريق القانونى من قاض فيدرالى النظر فى أمر الهيئة التشريعية التى يسيطر عليها الجمهوريون فى ولاية بنسلفانيا باختيار ناخبى الولاية. وحرض ترامب، بحسب ما تقول الصحيفة، مجموعة من المشرعين الجمهوريين فى ميتشيجان، الذين يضغطون من أجل مراجعة التصويت هناك قبل المصادقة عليه.
 

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