ترامب على تويتر: الشهادات عن التزوير ومخالفات التصويت قد تقلب الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى أخذ عينات إحصائية لإثبات تزوير الناخبين على نطاق واسع فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال ترامب على تويتر فى تغريدة له قبل قليل إن العديد من الشهادات التى تتحدث عن التزوير ومخالفات التصويت قد تؤدى إلى قلب الانتخابات، ودعا إلى استخدام بطاقات الاقتراع الورقية.

“Statistical sampling to prove widespread voter fraud...multiple accounts of fraud and voting irregularities may overturn election”...call for paper ballots. @RandPaul @OANN