ترامب على تويتر: الشهادات عن التزوير ومخالفات التصويت قد تقلب الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى أخذ عينات إحصائية لإثبات تزوير الناخبين على نطاق واسع فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال ترامب على تويتر فى تغريدة له قبل قليل إن العديد من الشهادات التى تتحدث عن التزوير ومخالفات التصويت قد تؤدى إلى قلب الانتخابات، ودعا إلى استخدام بطاقات الاقتراع الورقية.

“Statistical sampling to prove widespread voter fraud...multiple accounts of fraud and voting irregularities may overturn election”...call for paper ballots. @RandPaul @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

وأعاد الرئيس ترامب نشر تقرير من موقع Just The News، والذى قال إن العضوين الجمهوريين فى مجلس انتخابات مقاطعة واين بولاية ميتشيجان قد وقعا إقرارات خطية يتحدثا فيها عن تعرضهما للتنمر والتضليل للموافقة على نتائج الانتخابات فى أكبر مدينة فى ميتشيجان، ولا يعتقدان أنه يجب التصديق على نتائج التصويت حتى يتم البت فى حدوث مخالفات خطيرة فى ديترويت.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات رئيسة مجلس وقاطعة واين، مونيكا بالمر، وزميلها الجمهورى ويليام سى هارتمان، بإلغاء تصويتهما قبل يوم، أثارت تساؤلات حول ما إذا كان التصويت الرئاسى فى ميتشيجان لصالح الديمقراطى جو بايدن سيتم التصديق عليه، كما أشاروا إلى احتمال حدوث مواجهة قانونية فى المستقبل.

وفى تغريدة أخرى، وضع تويتر إشعارا أنها قد تحتوى معلومات مضللة، أعاد الرئيس ترامب نشر تقرير لموقع ريفيو جورنال يشير إلى أن الحزب الجمهورى فى نيفادا وحملة لصالح دونالد ترامب قد أقاما دعوى قضائية أخرى تتحدى نتائج الانتخابات فى نيفادا يوم الثلاثاء، والتى تطلب من قاضى هذه المرة أن يعلن ترامب فائزا بالأصوات الست للولاية فى المجمع الانتخابى أو إلغاء السباق تماما، برغم فوز المتوقع لبايدن فيها.

وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية التى تم رفعها فى محكمة مقاطعة كارسون سيتى هى الأحدث فى سلسلة من الطعون القضائية التى أقامها الجمهوريون والجماعات المحافظة هذا الأسبوع فى محاولة لقلب نتيجة الانتخابات فى الولاية.