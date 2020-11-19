تداول 109663طن و 739 حاوية عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية ، اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة ، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة ، وغادرت 11 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 31 سفينه منها سفينة مخطاف داخلي ، و سفينة حاويات ، و 6 سفن مواد بترولية ، وعدد 21 سفينة بضائع عامة ، هذا وقد تم دخول وخروج 12127 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .