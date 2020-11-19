تداول 109663طن و 739 حاوية عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية ، اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة ، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة ، وغادرت 11 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 31 سفينه منها سفينة مخطاف داخلي ، و سفينة حاويات ، و 6 سفن مواد بترولية ، وعدد 21 سفينة بضائع عامة ، هذا وقد تم دخول وخروج 12127 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 106183 طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 3480 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 348 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 389 حاوية .
وبلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 109663 طن بضائع غير محواه .
ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات ، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .
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