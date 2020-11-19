اليوم السابع
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تحرير 4510 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:12 م
تحرير 4510 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة. 
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4510 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1740 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و186 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط التراخيص، و37 مخالفة موقف عشوائى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 


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