اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:58 م
خالد صلاح
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تحرير 1266 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:45 م
تحرير 1266 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان، مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1266 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 334 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و56 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفامية و127 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و124 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 25 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و31 مخالفة بيئة وتحرير 25 مخالفة خط السير و27 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و59 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 69 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 8 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و26 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و27 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و56 مخالفة مواقف عشوائية، و29 مخالفة طمس لوحات معدنية و33 مخالفة تحميل ركاب بالأجر، و72 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 37 مخالفة زيادة التعريفة، وتحرير 64 مخالفة تجاوز سرعة "ردار" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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