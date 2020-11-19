تجديد حبس مستريح ديرب نجم 15 يوما بتهمة النصب على الأهالى فى 70 مليون جنيه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تجديد حبس موظف بالكهرباء لنصبه على عدد من أهالى قرية منا صافور، فى مبلغ 70 مليون جنيه، بزعم توظيف أموالهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من 12 شخص من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفى منذ 20 يوم، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.

وتمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا من عمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وبعد القبض عليه توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا، لتقديم محاضر جديدة ضده، وتبين من التحقيقات أن قيمة المبالغ التى نصب على الأهالى فيها تجاوزت 70 مليون جنيه، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، وأنه بدأ فى التوظيف منذ 4 سنوات وكان ملتزم مع الأهالى لكنه اختفى فجأة فى محاولة للهروب خارج البلاد، وتم إحالته لنيابة ديرب نجم التى قررت بمعرفة عصام أيمن، مدير النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.