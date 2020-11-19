بومبيو: أمريكا ستصنف منتجات المستوطنات اليهودية على أنها "صنعت فى إسرائيل"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستطالب بوضع علامة على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشير إلى أنها "صُنعت في إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي".
وبحسب بيان صدر في 16 نوفمبر عن أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، فإن المبادئ التوجيهية للإدارة الديمقراطية السابقة كانت تنص على تسمية منتجات المستوطنات بأنها "صنع في الضفة الغربية".
وكان قد زعم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن القدس هي العاصمة المستحقة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب بذل جهودا كبيرة في تحقيق اتفاقيات السلام، ونجح في إنجاز الاتفاق التاريخي مع الدول العربية.
وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بنيامين نتنياهو: "أنا فخور بإنجاز اتفاق إبرهيم وآمل بإنجاز المزيد وهذا العمل سيستمر.. مضيفا: "خلال إدارة ترامب الولايات المتحدة دعمت إسرائيل كما لم تفعل من قبل.
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