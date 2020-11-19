بوتين يعرب عن قلقه من الوضع الوبائي بروسيا وارتفاع عدد الوفيات

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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قلقه من الوضع الوبائي بروسيا وارتفاع عدد الوفيات، وأمر السلطات المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية للحد من تفشي الوباء، وقال الرئيس الروسي - خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن عدد الإصابات الجديدة التي يتم الكشف عنها في تزايد، ويمكننا رؤية ذلك بالأرقام ، وللأسف فإن عدد المضاعفات الخطيرة آخذ في الازدياد ، والأكثر إثارة للقلق هو أن معدل الوفيات في ارتفاع".

وأصدر الرئيس الروسي جملة من التعليمات، وأمر بالبدء في تطبيقها فورا للحد من تفشي الوباء وتأثيراته ، من أهم هذه الإجراءات الاستجابة بشكل فوري لأي تطور في الوضع الوبائي، وتصحيح أي خلل في التعامل مع هذا الوضع.

وأكد بوتين على ضرورة تحليل الوضع الوبائي ومراقبة الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا والذين يتلقون العلاج في منازلهم ، مشددا على أن الأمر لا يقتصر على إنتاج وشراء أدوية للعلاج من مرض "كوفيد-19"، بل وكيفية تقديمها أيضا إلى المحتاجين.

كما أمر الرئيس الروسي بزيادة أجور طلاب المؤسسات الطبية، الذين يقدمون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء مليونا و991 ألفا و998 حالة ، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و387 حالة.