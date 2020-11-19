بروكسل (أ ش أ)

سجلت بلجيكا 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و186 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 39578 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 15025 شخصا بسببه بينهم أكثر من 5000 شخص خلال الموجة الثانية للجائحة.

وكان رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، أعلن أن هذا العام لن تكون حفلات أعياد الميلاد كالسابق فى البلاد، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضح "دى كرو" – حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس، أن "آخر شيء نريده هو موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موسم عيد الميلاد، وإذا لم نلتزم بالإجراءات خلال عيد الميلاد، فسوف تعاني البلاد من نتيجة هذا الأمر بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع.