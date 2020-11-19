وأكد رئيس الوزراء البلجيكى أنه حتى حلول عيد الميلاد، سيظل الفيروس موجودا في البلاد ،وإلى أن يتم تطعيم المواطنين فأن في كل مواطن خطر ويجب الاعتراف بذلك. 

وقال رئيس الحكومة البلجيكية إن عيد الميلاد هو وقت للالتقاء وتبادل الذكريات الجيدة، لكن الحكومة لا ترغب في أن يكون المواطن خطر على غيره، وأنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة التدابير التي ستكون سارية المفعول لموسم العطلات. 

 