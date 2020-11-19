انطلاق مبادرة "خَضَّر جامعتك" بكلية الزراعة بجامعة دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

انطلقت مبادرة "خَضَّر جامعتك" اليوم الخميس بكلية الزراعة جامعة دمياط تحت إشراف الدكتور أحمد لطفى ونس عميد الكلية، والتنسيق المتكامل لِكلٍّ من الدكتور مصطفى ماهر المغازى وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور المتولى مصطفى سليم وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور ناهد مصطفى راشد رئيس قسم الخضر والزينة.

تم الإعداد لتنفيذ المبادرة من خلال مشروع طلابى تعليمى لتنسيق وتجميل الفراغات والمسطحات الخضراء بالحرم الجامعى بمدينة دمياط الجديدة والتى تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الكلية لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة باللاند سكيب (Land Scape) على أرض الواقع من خلال توزيع الفراغات والمسطحات الموجودة بالحرم على مجموعات من طلاب شعبة البساتين.

وتشتمل خطة تنفيذ هذه المبادرة الإجراءات التالية:

• لقاء مع الطلاب للتوعية بأهداف المشروع وآليات تنفيذه ومتابعته

• صياغة مشروعات الدراسات الميدانية ومراجعتها وإعداد الخطط التنفيذية لها

• توزيع طلاب مجموعات المشروعات البحثية للعمل الميدانى بالفراغات والمسطحات المحددة لكل مجموعة

وتسهم المبادرة فى زيادة الرقعة الخضراء بحرم الجامعة لما يمثله ذلك من طفرة ملموسة فى أعمال التنسيق الحضاري، وكذلك تعزيز المشاركة الطلابية فى الأنشطة البناءة خلال فترة الدراسة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة للوصول بالجامعة إلى مراكز متقدمة ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة وذلك تماشياً مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ولما تمثله كلية الزراعة من أهمية بالغة فى استغلال وتنسيق الفراغات البينية بمنشآت الحرم الجامعى الجديد.