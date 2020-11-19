انطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية غدا

قالت مها الحفناوى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، إنه من المقرر أن تنطلق بعد ظهر الغد الجمعة، قافلة مساعدات "صندوق تحيا مصر" لدعم الأسر الأولى بالرعاية من محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.
وأضافت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، سوف تنطلق سيارات القافلة من أمام مقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد عقب الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة مباشرة، وذلك بالشراكة التامة والتعاون فيما بين مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية ومكتب مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية وبنك الطعام، وسوف يتضمن برنامج القافلة توزيع 4800 شنطة مجمدات و7000 كرتونة مواد غذائية و1200 وجبة.
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