اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:21 م
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انتظام الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:17 م
انتظام الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين كثافات مرورية - أرشيفية
كتب سليم على

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انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، فى اتجاه شارعى البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين، فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لمنع الزحام وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة. 
 
وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق والكبارى والمحاور الرئيسية.
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.
 
وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

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النشرة المرورية

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