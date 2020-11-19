اليوم.. حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة ويتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربى.

ويبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى حكاية حب اداء الاوركسترا، يا أعز من عينى، يا رايحين للنبى الغالى أداء الفنانة ياسمين إبراهيم، تعب الهوى قلبى..، ليلة بيضا أداء الفنان محمد حسن متولى، الطير المسافر، بيت العز اداء الفنانة هبة إسماعيل..على بابى واقف قمرين، جميل واسمر اداء الفنان كريم زيدان.

الفاصل الثانى من الحفل تغنى، الفنانة شمس إبراهيم الحب جميل..يامسافر وناسى هواك.. وتشدو الفنانة ندى غالب ب لما رمتنا العين..زى العسل، ويقدم الفنان ياسر سليمان تحت الشجرياوهيبه، الخيزرانة وتختتم الفنانة ريم كمال الحفل براوائع كوكب الشرق افرح ياقلبى ودارت الأيام.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.