وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 250 ألفا و520 حالة، وذلك عقب تسجيل 1848 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

