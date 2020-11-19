ومن جانها، ذكرت شركة "فايزر" اليوم، حسب "سي إن إن"، إن بيانات المرحلة الثالثة النهائية أكدت فعاليتها، كما تخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة المقبلة.