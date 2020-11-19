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الوادى الجديد الأولى على الجمهورية فى تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:59 م
الوادى الجديد الأولى على الجمهورية فى تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة حملة 100 مليون صحة
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي.

أوضح محروس، فى بيان صحفي، أن المحافظة حققت المركز الأول بينما حصدت محافظة الشرقية المركز الثاني، تليها محافظات الدقهلية والمنوفية، وقد نجحت الوادى الجديد، فى تنفيذ المبادرة وتجاوز نسبة المستهدف منها بـ 23 % حسب ما جرى تسجيله فى الوزارة، بينما على أرض الواقع نجحت المديرية فى تجاوز نسبة المستهدف بـ 49 %، مع البدء فى صرف العلاج للمنتفعين على مستوى مراكز الخمسة الإدارية.

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، أمس الأربعاء، عن إجراء الكشف الطبى والفحوصات لـ 106492 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 149% من إجمالى المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية فى تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 49 %.

كانت محافظة الوادى الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوى التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.

 

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